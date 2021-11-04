06 Kasım 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı belli oldu!

Kadınlar Basketbol Ligi’nde haftanın programı belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın yapılacak 3 maçla başlayacak. Ligde 4. haftanın müsabaka programı şöyle... | Son dakika spor haberleri

Ligde derbi maçta Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Safiport, yarın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 4. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:
13.30 Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
18.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Safiport (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
18.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

6 Kasım Cumartesi:
13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray (Servet Tazegül)
14.00 OGM Ormanspor-Elazığ İl Özel İdare (M.Sait Zarifoğlu)
14.00 Hatayspor-BOTAŞ (Antakya)
16.00 Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

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