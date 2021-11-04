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BASKETBOL

THY EuroLeague'de Anadolu Efes Zenit'i konuk edecek

Anadolu Efes’in konuğu Zenit
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 8. hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rus ekibi Zenit'i ağırlayacak.

THY Eurolegue'in 8. haftasında Anadolu Efes, cuma günü evinde saat 20.30'da Rus ekibi Zenit Saint Petersburg ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda lacivert-beyazlılar 2 galibiyet, 5 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Ligde son hafta Efes, Zalgiris Kaunas'ı 94-60, Zenit de Baskonia'yı 83-54'lük skorla mağlup etti.

4. RANDEVU

Anadolu Efes ile Zenit bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 1 kez parkeden galip ayrılırken, Rus temsilcisi ise 2 kez kazandı. İki takım arasında son oynanan mücadeleyi Zenit Rusya'da 85-78'lik skorla kazandı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes, 77.6 sayı, 32.9 ribaund ve 15.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Zenit ise 70.7 sayı, 35.7 ribaund ve 15.0 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Micic 18.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Rus ekibinde ise Loyd 13.7 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.

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