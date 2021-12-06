A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 9. sıraya yükseldi
A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızi FIBA dünya sırılamasında bir basamak yükselerek 9. sıraya yükseldi. Dünya sıralamasının ilk sırasında ise 829.3 puanla ABD yer alıyor.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 9. sıraya yükseldi.
2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yapan Türkiye, sıralamada bir basamak yükselerek 9. sırada yer aldı.
FIBA Kadınlar AmeriCup ve FIBA Kadınlar EuroBasket'in 2021 edisyonlarından elde edilen sonuçlar, Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra yayımlanan son dünya sıralamasının bir parçasıyken, şu an paylaşılan en son sıralama artık FIBA Kadınlar AfroBasket 2021 ve yakın zamanda sonuçlandırılan FIBA Kadınlar Asya Kupası 2021'in de verilerini içeriyor.
Güney Kore, Asya Kadınlar Kupası yarı finallerine ulaştıktan ve önümüzdeki FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Elemeleri'nde bir yer edindikten sonra 19'uncu sıradan 14'üncülüğe sıçrayarak en büyük yükselişi yapanlar listesinin başında yer aldı.
Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şu şekilde:
1. ABD 829.3 puan
2. İspanya 685.8 puan
3. Avustralya 676.8 puan
4. Kanada 659.5 puan
5. Fransa 645.3 puan
6. Belçika 642.4 puan
7. Çin 618.2 puan
8. Japonya 611.4 puan
9. Türkiye 590.6 puan
10. Sırbistan 589.9 puan
Kaynak: AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi