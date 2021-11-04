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BASKETBOL

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak. Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.

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