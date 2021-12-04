Barcelona'da Sertaç Şanlı gündem oldu!

THY EuroLeague'in 13. haftasında Barcelona sahasında temsilcimiz Anadolu Efes'i uzatmalar sonucunda 95-93 yenildi. Müsabakada İspanyol ekibi adına 24 sayı kaydeden Sertaç Şanlı, gündem oldu. İşte detaylar...

THY EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, konuk ettiği Barcelona'ya uzatmalarda 993 mağlup oldu. Karşılaşmaya damga vuran isimse geçtiğimiz yıl Efes forması giyen ve bu sezon Barcelona'da görev yapan milli basketbolcu Sertaç Şanlı oldu. Şanlı, 24 sayıyla takımının en skorer ismiydi.

İspanyol ekibinin galibiyetinde başrol oynayan Sertaç Şanlı'nın bu başarısı İspanya'da da gündem oldu. Barcelona'nın sosyal medya hesapları yıldız sporcuyla ilgili sık sık paylaşımda bulundu.

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