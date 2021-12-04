Golden State Warriors 118-96 Phoenix Suns (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Warriors Suns'ın serisine son verdi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Warriors, Suns'ı 118-96 mağlup etti ve rakibinin 18 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 118-96 yenerek rakibinin 18 maçlık galibiyet serisine son verdi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Suns'ın 18 maçlık galibiyet serisine son veren Warriors'ta Stephen Curry, 23 sayı kaydetti.
Suns'dan Deandre Ayton'ın kaydettiği 23 sayı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
MİLLİ BASKETBOLCULAR SAHAYA ÇIKTI
Miami Heat'in Indiana Pacers'ı 113-104 mağlup ettiği karşılaşmada, Heat'de Ömer Faruk Yurtseven'den sezonun en iyi performansı geldi. Milli basketbolcu, 19 dakika süre aldığı müsabakayı 12 sayı, 5 ribaunt ve 2 blokla tamamladı.
Houston Rockets'ın Orlando Magic'i 118-116 mağlup ettiği maçta milli basketbolculardan Alperen Şengün, 18 dakika süre alıp, 13 sayı, 5 asist ve 3 ribaunt kaydetti.
Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 98-96 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 16 dakika süre aldı ve karşılaşmada 9 sayı attı.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Miami Heat: 104-113
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 101-116
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 96-98
Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 110-105
Houston Rockets-Orlando Magic: 118-116
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 91-107
Utah Jazz-Boston Celtics: 137-130
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 118-96
Los Angeles Lakers-LA Clippers: 115-119
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