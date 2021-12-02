02 Aralık 2021, Perşembe

BASKETBOL

Süper Lig'in 15. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

Haftanın hakemleri açıklandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 Giriş Tarihi: 02.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Kasımpaşa - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan, Trabzonspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Fırat Aydınus, Galatasaray - Altay mücadelesini Cüneyt Çakır ve Fenerbahçe - Rizespor müsabakasını Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus
Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır
Fenerbahçe-Rizespor: Zorbay Küçük

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