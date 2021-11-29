29 Kasım 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Basketbolda derbi heyecanı! Galatasaray Nef ile Beşiktaş Icrypex karşı karşıya

Basketbolda derbi heyecanı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın Galatasaray Nef ile Beşiktaş Icrypex derbi maçta kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın Galatasaray Nef ile Beşiktaş Icrypex derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Nef, dördüncü sırada bulunuyor. Yaptığı maçlardan 5 galibiyet ve 4 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş Icrypex ise altıncı sırada bulunuyor.

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