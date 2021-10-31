Phoenix Suns 101-92 Cleveland Cavaliers (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cedi Osman'dan 20 sayılık performans
NBA’deki temsilcilerimizden Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Phoenix Suns'a 101-92 mağlup olduğu karşılaşmada 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynadı.
NBA'de Phoenix Suns ile Cleveland Cavaliers, Suns'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelirken maçtan 101-92'lik ev sahibi ekip üstünlüğü çıktı.
Bu sonuçla Phoenix 5. maçında 2. kez galip gelirken Cavaliers 7. maçında 4. kez kaybetti.
Geçen sezonun finalisti Phoenix cephesinde Devin Booker 27 sayıyla mücadelenin yıldızı olurken Deandre Ayton 17 sayı – 12 ribaund, Chris Paul ise 16 sayı – 10 asistle double-double yaptı. Cameron Johnson ile Mikal Bridges 10'ar sayıyla çift hane gören isimler oldular.
Cleveland Cavaliers cephesinde 30 dakika süre alan milli oyuncumuz Cedi Osman 12'de 6 üçlük isabetiyle 20 sayı kaydedip 3 ribaund – 2 asist – 2 top çalmayla oynadı.
Cavaliers'ta Kevin Love 11 sayı – 12 ribaundla oynarken Lauri Markkanen ve Darius Garland da 11'er sayı kaydeden isimler olarak kayda geçti. Collin Sexton 10 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Çeyrek skorları: 24-31, 50-46, 78-65, 101-92
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...