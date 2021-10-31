Phoenix Suns 101-92 Cleveland Cavaliers (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cedi Osman'dan 20 sayılık performans

NBA’deki temsilcilerimizden Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Phoenix Suns'a 101-92 mağlup olduğu karşılaşmada 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynadı.

NBA'de Phoenix Suns ile Cleveland Cavaliers, Suns'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelirken maçtan 101-92'lik ev sahibi ekip üstünlüğü çıktı.

Bu sonuçla Phoenix 5. maçında 2. kez galip gelirken Cavaliers 7. maçında 4. kez kaybetti.



Geçen sezonun finalisti Phoenix cephesinde Devin Booker 27 sayıyla mücadelenin yıldızı olurken Deandre Ayton 17 sayı – 12 ribaund, Chris Paul ise 16 sayı – 10 asistle double-double yaptı. Cameron Johnson ile Mikal Bridges 10'ar sayıyla çift hane gören isimler oldular.

Cleveland Cavaliers cephesinde 30 dakika süre alan milli oyuncumuz Cedi Osman 12'de 6 üçlük isabetiyle 20 sayı kaydedip 3 ribaund – 2 asist – 2 top çalmayla oynadı.

Cavaliers'ta Kevin Love 11 sayı – 12 ribaundla oynarken Lauri Markkanen ve Darius Garland da 11'er sayı kaydeden isimler olarak kayda geçti. Collin Sexton 10 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Çeyrek skorları: 24-31, 50-46, 78-65, 101-92

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