THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor!
THY EuroLeague'in 12. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bir başka temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndanki mücadele saat 20.45'te başlayacak. İşte maç öncesinde öne çıkan ayrıntılar...
Turkish Airlines Euroleague 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndanki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.
Zorlu maç öncesinde ev sahibi Fenerbahçe Beko 3 maçtır kazanamıyor. 3 galibiyeti bulunan Sarı-lacivertliler 15. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes ise yükselişte. Son 3 maçını kazanan Ergin Ataman'ın ekibi, 5 galibiyetle haftaya 10. basamakta girdi.
İki takım bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazanmıştı.
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