Golden State Warriors 116-96 Philadelphia 76ers (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Golden State Warriors'ın Chase Center'da konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 116-96 yendiği maçta, Curry kardeşlerin düellosu vardı.

Warriors'ta Stephen Curry 25 sayı, 4 ribaund ve 10 asistle oynayarak takımın en skorer oyuncusu olurken, Sixers'da 24 sayı bulan Seth Curry de aynı şekilde takımın en etkili oyuncusuydu.

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