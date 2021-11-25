25 Kasım 2021, Perşembe
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Golden State Warriors 116-96 Philadelphia 76ers (MAÇ SONUCU - ÖZET)
NBA'de Golden State Warriors ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Curry kardeşler Stephen Curry ve Seth Curry'nin karşı karşıya geldiği maçı Golden State Warriors 116-96 kazandı.
Golden State Warriors'ın Chase Center'da konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 116-96 yendiği maçta, Curry kardeşlerin düellosu vardı.
Warriors'ta Stephen Curry 25 sayı, 4 ribaund ve 10 asistle oynayarak takımın en skorer oyuncusu olurken, Sixers'da 24 sayı bulan Seth Curry de aynı şekilde takımın en etkili oyuncusuydu.
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