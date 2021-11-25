25 Kasım 2021, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı canlı skor (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı canlı izle)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

THY EuroLeague'de Türk derbisi heyecanı yaşanıyor. Ligin 12. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligde 12. hafta mücadelesinde temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 18-20 Anadolu Efes

2. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 18-20 Anadolu Efes

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

TEMSİLCİLERİMİZ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDILAR

Zorlu maç öncesinde ev sahibi Fenerbahçe Beko 3 maçtır kazanamıyor. 3 galibiyeti bulunan Sarı-lacivertliler 15. sırada yer alıyor. Anadolu Efes ise yükselişte. Son 3 maçını kazanan Ergin Ataman'ın ekibi, 5 galibiyetle haftaya 10. basamakta girdi.

ING BASKETBOL LİGİ'NDE F.BAHÇE KAZANDI!

İki takım bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazanmıştı.

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