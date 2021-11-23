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BASKETBOL

LeBron ve Stewart'ın cezası belli oldu!

LeBron ve Stewart’ın cezası belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

NBA'de Los Angeles Lakers-Detroit Pistons mücadelesinde kavga eden LeBron James ile Isaiah Stewart'ın cezası açıklandı. Buna göre LeBron'a 1, Stewart'a ise 2 maç men cezası verildi.

NBA, Pazar günkü Los Angeles Lakers ve Detroit Pistons arasındaki maç sırasında çıkan kavganın ardından LeBron James'e tek maçlık, Isaiah Stewart'a ise iki maçlık uzaklaştırma cezaları verdi.

Lig operasyonları başkanı Byron Spruell'e göre NBA, James'i Stewart'ın yüzüne "pervasızca vurduğu" için disipline ederken, Pistons pivotunun Lakers süperstarını "tekrar tekrar ve agresif bir şekilde takip ederek" olayı kızıştırdığını da kaydetti.

James, Lakers'ın bu gece New York Knicks'e karşı oynayacağı maçı kaçıracak. Stewart ise, Pistons'ın Miami Heat ve Milwaukee Bucks'a karşı oynayacağı karşılaşmalarda kadroda yer almayacak.

ESPN'den Bobby Marks'a göre 19 yıllık NBA kariyerinde ilk kez uzaklaştırma cezası alan LeBron maaşından 284.004 dolar kaybederken, Stewart ise 45 bin doların biraz üzerinde para kaybedecek.
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