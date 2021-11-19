Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı | CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague’de 11. hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya geliyor. THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor. Zorlu müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Geride kalan 10 haftada 9 yenilgi ve 1 galibiyet alan Litvanya ekibi ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor. Kritik maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

İlk çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 16-18 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 38-29 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 16 Kasım Salı günü konuk olduğu Bayern Münih'e 71-63 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 16, Jan Vesely ise 12 sayı üretti. Djordjevic'in öğrencilerinin 10 maç sonunda 3 galibiyeti bulunuyor.

ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam TSİ 21.45'te başlayan Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3'ten yayaınlanıyor. Karşılaşmayı Luigi Lamonica, Piort Pastusiak ve Gentian Cici hakem üçlüsü yönetiyor.

Fenerbahçe Beko'da, dizinde ağrıları devam eden Danilo Barthel ile Bayern Münih mücadelesinde baldır sakatlığı yaşayan Dyshawn Pierre'nin durumlarına maç saatinde karar verilecek.

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