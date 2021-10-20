20 Ekim 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Stephen Curry'den triple-double! Golden State Warriors'u galibiyeti getirdi

Curry’den triple-double!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

NBA ekiplerinden Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Deneyimli oyuncu Los Angeles Lakers karşısında yaptığı triple-double ile galibiyetin mimarlarından oldu.

NBA'de yeni sezon heyecanı başladı. Stephen Curry de performansına kaldığı yerden devam etti. Los Angeles Lakers karşısında 21 sayı, 10 ribaund ve 10 asist yapan Curry, takımının galibiyetinin mimarlarından oldu.

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