19 Kasım 2021, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes - Monaco maçı | CANLI

Anadolu Efes - Monaco | CANLI
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 Giriş Tarihi: 19.11.2021

THY EuroLeague'nin 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Fransa ekibi Monaco'yu konuk ediyor. Lacivert-beyazlılar 10. haftada oynadığı mücadelede Olympiakos'u 88-69 mağlup etmişti. Zorlu müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 11. haftasında evinde Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlıyor. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

1. ÇEYREK: Anadolu Efes 24-20 Monaco

2. ÇEYREK: Anadolu Efes 58-40 Monaco

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Monaco maçı saat 20.15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports Haber'den yayınlanıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son şampiyon olan lacivert-beyazlılar, sezona iyi başlayamadı. İlk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti.

Son 2 maçını kazanarak bu sezon THY EuroLeague'de ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Anadolu Efes, Monaco'yu da yenerek seri yakalamak istiyor.

Fransız temsilcisi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakada 5'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA 738. RANDEVU

Fransa'nın Monaco takımını konuk eden Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 738. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 737 karşılaşmada 419 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 490. maçını oynuyor. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 262 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Curry rekor kırdı Warriors kazandı Curry rekor kırdı Warriors kazandı
Transferde mutlu son! Yeniden G.Saray’da Transferde mutlu son! Yeniden G.Saray'da
Anadolu Efes-Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta? Anadolu Efes-Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör