15 Ekim 2021, Cuma

BASKETBOL

Michael Jordan'ın ayakkabıları rekor fiyattan açık artırmaya çıkıyor!

Jordan’ın ayakkabıları rekor fiyattan açık artırmada!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Efsanevi basketbolcu Michael Jordan'ın ayakkabıları rekor fiyata açık artırmaya çıkıyor. Dünyaca ünlü ismin, kariyerinin 5. maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1-1.5 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Jordan, 600 bin dolarlık fiyatla en pahalı ayakkabı rekorunun da sahibi konumunda. | Son dakika spor haberleri

Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor. 1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1,5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin dolara satılmıştı.

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