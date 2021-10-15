15 Ekim 2021, Cuma
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Michael Jordan'ın ayakkabıları rekor fiyattan açık artırmaya çıkıyor!
Efsanevi basketbolcu Michael Jordan'ın ayakkabıları rekor fiyata açık artırmaya çıkıyor. Dünyaca ünlü ismin, kariyerinin 5. maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1-1.5 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Jordan, 600 bin dolarlık fiyatla en pahalı ayakkabı rekorunun da sahibi konumunda. | Son dakika spor haberleri
Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor. 1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1,5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin dolara satılmıştı.
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