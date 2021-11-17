Los Angeles Lakers'ta LeBron James o tarihte sahada olacak!
Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James, önce ayak bileğinden sakatlanmış daha sonrasında ise karın ağrısı şikayetiyle parkelere uzak kalmıştı. 36 yaşındaki oyuncunun ne zaman sahalara döneceği ise belli oldu. İşte detaylar...
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu Cuma günü Boston Celtics'e karşı oynanacak maçta parkelere dönebileceği iddia edildi.
LeBron, burkulan ayak bileği nedeniyle sezon başında iki maç kaçırdıktan sonra, kendisini 2 Kasım'dan bu yana kadro dışında tutan karın ağrısı nedeniyle toplamda altı maç forma giyememişti.
Bu hafta beş maçlık bir deplasman yolculuğuna çıkacak Lakers için, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre James'in Cuma günü Boston Celtics'e karşı dönebileceğine dair "artan bir iyimserlik" var.
36 yaşındaki yıldız, maç başına 24.8 sayı, 5.5 ribaund ve 7.0 asist ortalamalarına sahip.
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