17 Kasım 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Bahçeşehir Koleji 84-61 ZZ Leiden (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bahçeşehir Koleji’nden farklı galibiyet!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden takımını 84-61 mağlup etti. Bu sonucun ardından temsilcimiz grubunu namağlup lider olarak tamamladı.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası son maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden takımı ile karşılaştı.

Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 84-61 kazandı.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Bahçeşehir Koleji, grup mücadelesini namağlup tamamladı.

ZZ Leiden ise grubunda üçüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ciprian Stoica (Romanya), Alessandro Perciavalle (İtalya), Alin Faur (Romanya)

Bahçeşehir Koleji: Hall 10, Berkay Candan, Smith 17, Jones 7, Oğuz Savaş 11, Bentil 24, Solomon 8, Erkan Yılmaz 4, Ali Yüceoral 3, Hadi Özdemir, Ata Ülkü Özben

ZZ Leiden: Dunn 14, Midtgaard 12, Ververs 4, De Jong 11, Tubutis 11, Bouwknecht 2, Mikalauskas 3, Van Bree 4, Jonathan, De Windt, Affo

1. Periyot: 18-24

Devre: 40-36

3. Periyot: 64-46
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