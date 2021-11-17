Anadolu Efes Olympiakos maçı CANLI (Anadolu Efes Olympiakos canlı izle) | THY EuroLeague

THY EuroLeague'deki temsilcilermizden Anadolu Efes, 10. hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes - Olympiakos maçının canlı skor takibine haberimizde ulaşabilirsiniz.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 10. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.

Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 23-25 Olympiakos

2. PERİYOT: Anadolu Efes 44-44 Olympiakos

3. PERİYOT: Anadolu Efes 65-63 Olympiakos (Karşılaşma devam ediyor)

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 737. MAÇI

THY EuroLeague'de Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk eden Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 737. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 736 karşılaşmada 418 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 489. maçını oynuyor. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 261 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

OLYMPIAKOS İLE 47. RANDEVU

Lacivert-beyazlı takım, Olympiakos ile 47. kez karşılaşıyor. Anadolu Efes daha önce rakibiyle yaptığı maçlarda 22 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve 3 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'ndeki 42 maçta ise takımlar 21'er kez sahadan üstün ayrıldı.

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