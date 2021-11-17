Bayern Münih 71-63 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde inişli- çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu rakibine 71-63 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Almanya'da Bayern Münih'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, maçtan 71-63 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Kanarya, Avrupa'da 3 galibiyette kaldı ve 7. mağlubiyetini aldı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

İlk çeyrek sonucu: Bayern Münih 22-12 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek sonucu: Bayern Münih 35-30 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek sonucu: Bayern Münih 49-46 Fenerbahçe Beko

Dördüncü çeyrek sonucu: Bayern Münih 71-63 Fenerbahçe Beko

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