17 Kasım 2021, Çarşamba
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Bayern Münih 71-63 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde inişli- çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu rakibine 71-63 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Almanya'da Bayern Münih'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, maçtan 71-63 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Kanarya, Avrupa'da 3 galibiyette kaldı ve 7. mağlubiyetini aldı.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
İlk çeyrek sonucu: Bayern Münih 22-12 Fenerbahçe Beko
İkinci çeyrek sonucu: Bayern Münih 35-30 Fenerbahçe Beko
Üçüncü çeyrek sonucu: Bayern Münih 49-46 Fenerbahçe Beko
Dördüncü çeyrek sonucu: Bayern Münih 71-63 Fenerbahçe Beko
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