Alperen Şengün NBA'de bir ilk! Houston Rockets - Phoenix Suns maçında...

NBA'deki temsilcilerimizden Alperen Şengün Houston Rockets formasıyla, Phoenix Suns'a karşı 10 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 blokla tamamlayarak kariyerinin ilk double-double'ını yaptı.Karşılaşma Phoenix Suns'ın 115-89 üstünlüğüyle sona erdi.

Houston Rockets forması giyen genç temsilcimiz Alperen Şengün , ekibinin Phoenix Suns'a aldığı 89-115'lik yenilgide kariyerinin ilk double-double'ını yaptı.Karşılaşmayı 10 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 blokla tamamlayan Alperen'in performansı şu şekildeydi.

Houston'da Christian Wood 17 sayı 8 ribaunt, Kevin Porter Jr., Jalen Green ve Eric Gordon 12 sayıyla oynadı.

Phoenix Suns cephesinde Devin Booker 26 sayı 6 asist, JaVale McGee 19 sayı 14 ribaunt, Chris Paul 15 sayı 7 asist, Miles Bridges 14 sayı 6 ribaunt, Cameron Payne 13 sayı ile oynadı.

Phoenix bu sonuçla 9-3 ile Batı'nın ikinci sırasında yer alıyor, Houston ise 1-12 ile Batı'nın son sırasında.

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