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BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 Giriş Tarihi: 12.11.2021

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Olimpia Milano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalya'nın Olimpia Milano ekibi ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, averajla 10. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan Olimpia Milano ise liderlik koltuğunda oturuyor.

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