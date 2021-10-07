07 Ekim 2021, Perşembe

BASKETBOL

18 eski NBA oyuncusu tutuklandı!

18 eski NBA oyuncusu tutuklandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

NBA'de oynamış 18 eski oyuncu, dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Söz konusu miktarın yaklaşık 4 milyon dolar olduğu belirtildi.

Manhattan federal mahkemesinde, aralarında Jamario Moon, Glen Davis ve Sebastian Telfair gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 18 kişi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Dava dilekçesinde, 18 eski NBA oyuncusunun, gerçekte yapılmayan tıbbi ve diş hekimliği masraflarını geri almak için yanlış ve hileli iddialarda bulunarak lig sağlık planına yönelik toplam 3,9 milyon dolar sahtecilik yaptıkları kaydedildi.

Dolandırıcılık faaliyetinin 2017-2020 döneminde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. ABD basını konuyla ilgili isimlerin tutuklandığını belirtti.

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