THY EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonun aksine Anadolu Efes bu sezon istediği performansı sergileyemese de rakibini, 90-63'lük skorla farklı bir şekilde yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi.

Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti. Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin'de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu.

AVRUPA KUPALARINDA 736. MAÇ

Alba Berlin'e konuk olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 736. maçına çıktı. Efes, Avrupa kupalarında oynadığı 735 karşılaşmada 417 galibiyet ve 318 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 488. maçına çıktı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 260 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

15. RANDEVU

Lacivert-beyazlı takım, Alba Berlin ile 15. kez karşı karşıya geldi. Rakibiyle yaptığı 14 maçta 13 galibiyet elde eden Anadolu Efes, sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında daha önce FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta da Anadolu Efes iki galibiyet aldı. EuroLeague'deki 13 karşılaşmada ise lacivert-beyazlılar rakibine 12 kez üstünlük kurup, bir defa mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Alba Berlin 21-20 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Alba Berlin 35-51 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Alba Berlin 47-70 Anadolu Efes

4. PERİYOT: Alba Berlin 90-63 Anadolu Efes

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