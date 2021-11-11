11 Kasım 2021, Perşembe

BASKETBOL

Slovenya 62-78 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Potanın Perileri ilk maçı kazandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 Giriş Tarihi: 11.11.2021

2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Slovenya ile karşı karşıya geldi. EuroBasket Elemeleri D Grubu ilk maçında Slovenya ile kozlarını paylaşan Potanın Perileri, maçı 78-62 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk periyotu 27-14 üstünlükle tamamladı. Etkili savunmasını ikinci çeyrekte de sürdüren milliler, soyunma odasına 46-20 üstünlükle gitti.

Oyunun kontrolünü üçüncü periyotta da kaybetmeyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, son çeyreğe 64-38 önde girerken mücadeleyi de 78-62 kazandı.

Milliler gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya'yı konuk edecek. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki müsabaka 17.00'de başlayacak.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Slovenya 14-27 Türkiye

2. PERİYOT: Slovenya 20-46 Türkiye

3. PERİYOT: Slovenya 38-64 Türkiye

MAÇ SONUCU: Slovenya 62-78 Türkiye

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