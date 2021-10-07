Golden State Warriors'ta Stephen Curry'den Klay Thompson sözleri! "Bambaşka bir seviyeye taşıyacak"

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'un yıldız ismi Stephen Curry, takım arkadaşı Klay Thompson'la ilgili konuştu. Curry, Klay'in sakatlığı atlatıp parkelere döndüğünde kendilerini bambaşka bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın yeni kadrosu ve gelecek sezon ekibin yapacakları hakkında konuştu.

Birkaç yıl playoffları kaçırdıktan sonra yeni bir sezona girecek olan Warriors'ın süperstarı, The Athletic ile yaptığı röportajda, ekibin sezon öncesinde oldukça iyi durumda olduğunu belirtti:

"Kampın başlarında dikkatimi çeken şey, herkesin genel olarak oyun tarzımıza gösterdiği bağlılık oldu. Diğer takımların bizi çalıştığının ve son çeyrekte oyun yavaşladığında, her zaman iş gören hücum şeklimize yönelmemiz gerektiğinin farkındayız.

Ancak, son birkaç yılın aksine, bu sezon kadroda birçok şut atabilen adamımız var. Bu şut imkanlarıyla sahada alan yaratabilmek, bana kalırsa bu yıl hücum anlamında bize oldukça yardımcı olacak.

Jordan Poole, gelen fırsatları değerlendirme ve oyuncu olarak gelişme açısından resmen bir süperstar oldu ve açıkçası bunu erkenden gösterdi. Tüm yıl boyunca bizim için kıvılcım görevini üstlenmek adına büyük bir fırsatı var."

"KLAY DÖNDÜĞÜNDE, BAMBAŞKA BİR SEVİYE.."

Steph, ayrıca Klay Thompson parkelere geri döndüğünde, kendisinin takımı "bambaşka bir seviyeye" taşıyacağını da sözlerine ekledi:

"Bu sene, daha önceden de izlediğiniz Warriors basketbolunun evrimleşmiş halini göreceksiniz diye düşünüyorum. Ve umarım takımdaki şutörlerimiz sayesinde oluşacak boşluklar, bize daha çok fırsat yaratır.

Klay de geri döndüğünde, geriye kalan tek şey rotasyonumuzu çözmek ve onun bizi bambaşka bir seviyeye taşıyacağının bilincinde olmak oluyor.

Bir sezon içinde neredeyse üç ayrı sezon geçireceğiz. Önce Klay'in geri dönmesini beklediğimiz dönem, sonra geri döndüğünde ilk bir ay ya da altı hafta onun durumuna göre şekil alışımız, son olarak da playoff yarışı olacak. Sezonu bir nevi bu bölümlere ayırıyoruz ve umarım bu yolda başarılı bir şekilde ilerleriz."

DİĞER

BASKETBOL HABERLERİ