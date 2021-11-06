07 Kasım 2021, Pazar

BASKETBOL

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Chris Jones

EuroLeague’de haftanın MVP’si belli oldu
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

ASVEL'in ABD'li basketbolcusu Chris Jones, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 8. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Jones, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Jones, seyircileri önünde 85-82 kazandıkları UNICS Kazan maçında 25 sayıyla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra 3'er ribaunt ve asist üretti.

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