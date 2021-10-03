03 Ekim 2021, Pazar

BASKETBOL

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi' 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor!

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Ülkemizden Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka, Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka ve Tofaş'ın yer aldığı turnuvada 32 kulüp 8 grupta mücadele edecek. | Son dakika spor haberleri

Normal sezona katılma hakkı kazanan 32 kulüp, dörderli 8 grupta mücadele edecek. H Grubu takımları arasındaki sezonun açılış karşılaşmasında, İspanyol ekibi Hereda San Pablo, TSİ 21.30'da Beşiktaş Icrypex'i ağırlayacak.

Turnuvada yer alan diğer Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray E Grubu, TOFAŞ F Grubu, Darüşşafaka ise G Grubu'nda mücadele edecek.

5 Ekim Salı günü TOFAŞ-Filou Oostende (Belçika), U-BT Kaloşvar (Romanya)-Darüşşafaka, Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)-Pınar Karşıyaka, 6 Ekim Çarşamba günü de Galatasaray Nef-ERA Nymburk (Çekya) maçları yapılacak.

Normal sezon karşılaşmaları 22 Aralık'ta sona erecek. Gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

Dörderli 4 grupta oynanacak son 16 turunu ilk 2 sırada bitiren takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final serilerinin galipleri ise mayıs ayında düzenlenecek Dörtlü Final'e yükselecek.

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