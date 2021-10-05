05 Ekim 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: İşte NBA'de günün sonuçları!

İşte NBA’de günün sonuçları!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de normal sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları oynandı. 5 Ekim Salı günü oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde... | Son dakika spor haberleri

Amerika Basketbol Ligi NBA'de, 5 Ekim Salı günü, hazırlık maçları oynandı.

İşte günün sonuçları...

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 123-107
Boston Celtics-Orlando Nagic: 98-97
Miami Heat-Atlanta Hawks: 125-99
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 117-114
Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 97-113
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 111-85
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 107-121
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 117-106
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 103-102

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