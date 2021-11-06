07 Kasım 2021, Pazar

BASKETBOL

Cedi Osman'dan 17 sayılık katkı | NBA'de günün sonuçları

Cedi Osman’dan 17 sayılık katkı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 102-101 kazandıkları Toronto Raptors maçında 17 sayı kaydetti.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Cavaliers, son 1,5 dakikasına 5 sayı geride girdiği Raptors deplasmanından galibiyetle döndü.

Peş peşe 3. maçını kazanan Cavaliers'ta Darius Garland 21 sayı, 8 asist, Jarrett Allen 16 sayı, 15 ribaunt, Evan Mobley 18 sayı, 5 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 17 sayı, 2 ribaunt, 2 asist üretti.

Raptors'ta O.G. Anunoby 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Fred VanVleet 18 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Gary Trent 17 sayı, 6 top çalmayla oynadı.

WARRIORS'TAN PELİCANS'A 41 SAYI FARK

Golden State Warriors, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 126-85 yenerek 8. karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı.

Warriors'ta Jordan Poole 26 sayı, Stephen Curry 19 sayı, 6 asist ve oyuna sonradan dahil olan Gary Payton 17 sayı, 6 ribauntla galibiyetin mimarları oldular.

20 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas ise Pelicans'ı ayakta tutmaya çalıştı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 90-96

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 89-102

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 115-87

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 101-102

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 98-113

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 84-104

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 140-110

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 126-85

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 110-106

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