Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Anadolu Efes - Zenit maçı şifresiz mi?

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 8. hafta maçında Zenit ile karşı karşıya gelecek. İlk 7 maçında yalnızca 2 galibiyet elde edebilen son şampiyon Anadolu Efes, sahasında Rus ekibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala basketbolseverler "Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman?, "Anadolu Efes - Zenit maçı saat kaçta?", "Anadolu Efes - Zenit maçı hangi kanalda?" ve "Anadolu Efes - Zenit maçı şifresiz mi?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Anadolu Efes - Zenit maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 7 maçta sadece iki galibiyet elde etti, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

ANADOLU EFES - ZENIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Zenit maçı, beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz yayınlanacak.

Son maçında Zalgiris Kaunas'ı 94-60 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor.

Zenit ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 8. sırada bulunuyor.

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