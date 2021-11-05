Alperen Şengün'ün 10 sayısı Houston Rockets'ın mağlubiyetini önleyemedi | NBA'de günün sonuçları
NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımının Phoenix Suns'a 123-111 mağlup olduğu karşılaşmada 10 sayı ve 5 asist üretti.
NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, ağırladığı Rockets'ı yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Suns'ın all-star gardı Devin Booker 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton, 9 sayı, 13 asist, 5 ribaunt, 5 top çalmayla oynayan Chris Paul ve kenardan gelerek 19 sayı atan Landry Shamet, galibiyette önemli rol oynadı.
Art arda 6. mağlubiyetini alan Rockets'ta Kevin Porter 20 sayı, 6 ribaunt, Christian Wood 18 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, 3 blok ve Alperen Şengün 10 sayı, 5 asist, 4 ribauntla mücadeleyi tamamladı.
Ömer Faruk Yurtseven, takımı Miami Heat'in sahasında Boston Celtics'e 95-78 yenildiği müsabakada 2 sayı kaydetti.
THUNDER, LAKERS'I 19 SAYI GERİDEN GELİP YENDİ
Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı'nın iddialı takımı Los Angeles Lakers'a konuk olduğu mücadeleyi 107-104 kazandı.
Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Thunder'ın geri dönüşünde en büyük pay, yüzde 52,9 saha içi isabetiyle 28 sayı atan ve 6 asist yapan Shai Gilgeous-Alexander'ın oldu.
Yıldız oyuncusu LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta 29 sayı, 18 ribaunt, 5 asistle "double double"a imza atan Anthony Davis, 27 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Russell Westbrook ve 21 sayı kaydeden Carmelo Anthony dışında çift haneli skor üreten çıkmadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 98-109
Atlanta Hawks-Utah Jazz: 98-116
Miami Heat-Boston Celtics: 78-95
Phoenix Suns-Houston Rockets: 123-111
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 104-107
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