06 Kasım 2021, Cumartesi
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Anadolu Efes - Zenit maçı sonrası Ergin Ataman: Çok kötü bir mağlubiyet aldık
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında ağırladığı Rus ekibi Zenit'e 90-79 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, çok kötü oynadıklarını söyledi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "İkinci çeyrekten itibaren oyun disiplinini kaybettik. Hücumda hatalar yaptık. Zenit, üst üste son saniye üçlükleri buldu. Panik yaptık ve kontrolü kaybettik. Son periyotta geri dönmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Çok kötü bir mağlubiyet aldık. Çok kötü oynadık. Takımdaki sıkıntıları analiz edeceğiz. Zenit mükemmel oynadı ve galibiyeti hak etti." ifadelerini kullandı.
Zenit Başantrenörü Xavi Pascual ise maç boyunca istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.
Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Pascual, "Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. İkinci ve üçüncü çeyrekte iyi performans ortaya koyduk ve bu sayede farkı açtık. Dördüncü periyotta tempoyu düşürdük ve sayı avantajımızı değerlendirdik. Henüz sezonunun başındayız. Takımımın performansından memnunum." diye konuştu.
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