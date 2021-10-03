Galatasaray Nef 101 - 107 Darüşşafaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Nef ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi. Normal süresi 79-79, birinci uzatma bölümü ise 91-91 biten maçta Darüşşafaka, Galatasaray Nef'i ikinci uzatma sonucunda 107-101 yendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Darüşşafaka, normal süresi 79-79, birinci uzatma bölümü ise 91-91 biten maçta Galatasaray Nef'i ikinci uzatma sonucunda 107-101 yendi.
Karşılaşmanın ilk periyodu 20-13 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle geçilirken, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Nef, soyunma odasına 46-36 önde gitti.
Sarı-kırmızılı takım maçın üçüncü çeyreğini de 65-58 önde tamamlarken, Darüşşafaka'nın dördüncü periyotta oyunu dengelemesiyle maçın normal süresi 79-79 berabere tamamlandı ve uzatmaya gidildi.
Müsabakanın ilk uzatması 91-91 eşitlikle sonuçlandı. İkinci uzatmada rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Darüşşafaka, salondan 107-101 galip ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...