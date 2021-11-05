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BASKETBOL

Anadolu Efes Zenit maçı canlı skor (Anadolu Efes maçı canlı izle)

Anadolu Efes - Zenit | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, 8. hafta maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 8. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Zenit ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Anadolu Efes, bu maçı kazanarak kritik bir galibiyet almak istiyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı skoru ise haberimizde...

CANLI SKOR

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 20-22 Zenit

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 33-47 Zenit

3. Periyot sonucu: Anadolu Efes 51-73 Zenit

4. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 70-86 Zenit

SAYFAMIZ GÜNCELLENMEKTEDİR...

ANADOLU EFES ZENIT EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabaka beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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