02 Aralık 2021, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı canlı skor (Fenerbahçe Beko - Monaco maçı canlı izle)

F.Bahçe Beko - Monaco | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 Giriş Tarihi: 02.12.2021

THY EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Monaco maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 16-18 Monaco

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 40-42 Monaco

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 63-63 Monaco

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 96-86 Monaco

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - Monaco maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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