Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI

THY Avrupa Ligi 7'inci hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Zorlu maçta temsilcimiz, Litvanya ekibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas karşılaşmasının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Geçtiğimiz senenin şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, bu seneye kendisi gibi kötü bir başlangıç yapan Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu Anadolu Efes Zalgiris Kaunas karşılaşmasının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

1. ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 24-17 Zalgiris Kaunas



2. ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 44-29 Zalgiris Kaunas

3. ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 69-46 Zalgiris Kaunas

4. ÇEYREK OYNANIYOR: Anadolu Efes 90-60 Zalgiris Kaunas

ANADOLU EFES ZALGIRIS KAUNAS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 7'inci hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. 29 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.

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