Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basketbol oynadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, basketbol oynadı. TBF Başkanı Türkoğlu, "Güne erkenden sporla başladık." notuyla fotoğraf paylaştı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile aynı takımda basketbol oynadı.
Türkoğlu, oynarken çekilen fotoğrafını paylaşıp, "Güne erkenden sporla başladık." notunu düştü.
Güne erkenden sporla başladık. 🏀⛹️♂️ #SporYapSağlıklıKal #SağlıklıYaşam@RTErdogan @ikalin1 @fahrettinaltun @ahmetcotuk @kasapoglu @varank @MehmetNuriErsoy @hamzayerlikaya pic.twitter.com/XgMP1vxXcW— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) September 28, 2021
Saray'daki açık sahada oynanan maçta Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Spor Bakanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...