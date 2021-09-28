28 Eylül 2021, Salı

BASKETBOL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basketbol oynadı

Başkan Erdoğan ile Hidayet Türkoğlu basketbol oynadı
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, basketbol oynadı. TBF Başkanı Türkoğlu, "Güne erkenden sporla başladık." notuyla fotoğraf paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile aynı takımda basketbol oynadı.

Türkoğlu, oynarken çekilen fotoğrafını paylaşıp, "Güne erkenden sporla başladık." notunu düştü.

Saray'daki açık sahada oynanan maçta Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Spor Bakanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
ABD’li oyuncu resmen Beşiktaş’ta! ABD'li oyuncu resmen Beşiktaş'ta!
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! F.Bahçe Beko galibiyetle başladı!
Anadolu Efes uzatmada kazandı Anadolu Efes uzatmada kazandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör