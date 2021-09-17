Son dakika basketbol haberleri: Flaş iddia! LeBron ve Davis'in bu sezon 4 ve 5 oynayacaklar... | NBA haberleri

İki yıl önce NBA şampiyonluğunu kazanan Lakers, LeBron ve Davis ile birlikte yeni şampiyonluklar hedefliyor. Başarılı iki basketbolcu yeni bir şampiyonluk kazanmak için çalışmalara başladı.

İki yıl önce NBA şampiyonluğunu kazanan Lakers ekibi, LeBron ve Davis ile birlikte başka bir şampiyonluk daha kazanmak için çalışmalarına başlamış bulunuyor.

İddialara göre Paul, Chicago'daki Draft Combine'da bulunan diğer menajerleri, Lakers'ın geçtiğimiz yaz Russell Westbrook'u kadrosuna kattığından ötürü, Davis ve James'in gelecek sezon pozisyonlarını değiştireceklerini bildirdi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın, Halftime uygulamasında aynı iddiayı LA Lakers muhabiri Harrison Faigen'a bildirdiği de ortaya çıktı.

Paul'un, temsilcisi olduğu LeBron ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Vogel, son iki yılda James'i point guard, Davis'i ise uzun forvet pozisyonunda kullanıyor olsa da, Westbrook'un takıma dahil olmasıyla yıldız oyuncularının rollerini değiştirerek, kadrosunun yeteneğinden en üst düzey verimi almaya uğraşıyor.

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