Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Fenerbahçe Beko, maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 28 Ekim Perşembe günü saat 21:00'de beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

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