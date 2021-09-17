17 Eylül 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika transfer haberi: Monaco Mike James'i kadrosuna kattı!

Mike James’in yeni adresi belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

NBA'de Brooklyn Nets ile sezonu tamamlayan Mike James, Turkish Airlines EuroLeague'in yeni takımlarından Monaco'ya transfer oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Turkish Airlines EuroLeague'in en önemli oyuncularından Mike James, Avrupa'ya geri döndü.

James, geçtiğimiz sezon EuroCup şampiyonu olan EuroLeague'in yeni ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

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