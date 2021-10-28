HidayetTürkoğlu müjdeyi verdi! "Basketbol maçları..."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, seçim öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Önümüzdeki süreçte tüm maçların açık kanalda ve kanallarda olmasını spor bakanımıza sunduk. Bize destek vereceğini söyledi. " dedi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, seçim öncesinde beIN SPORTS'a konuk oldu.

Türkoğlu'nun satır başları şöyle:

Daha yapmak istediklerimiz var. Bu zamana kadar yaptığımız güzel işler var. Bu işe başlarken başkanlığı iki dönem yapmak istediğimi dile getiriyordum. Türk basketbolunun çıkarları için yola çıktık. Her zaman adil, şeffaf ve sorumluluk almayı bilen biri oldum. Aynı çizgide devam edeceğimi her fırsatta dile getiriyorum.

Hukuksal anlamda problemleri çözebilecek noktada herkese yardımcı olmaya çalıştım.Her zaman herkesin telefonlarını açmışımdır. TBF olarak herhangi bir kulübümüzün, herhangi bir direktörümüze 7/24 ulaşıp ulaşamadığı benim için en önemli şeydir. Bu konuda böyle bir sıkıntı duymadık. Kendi ekibimi buradan kutlamak istiyorum.

Daha önce wild card alarak katıldığımız turnuvalara biz hakkımızla ve kazandığımız maçlarla katılma fırsatı bulduk. Bunlar yeterli değil. Kulüplerimizle, Türk oyuncularımızın daha fazla fırsat alması için görüşüyoruz.

Yabancı kuralında yaptığımız değişiklikler sonucunda Türk oyuncuların forma sürelerinde artış sağlandı. Yönetimsel anlamda 6 yabancıdan 5 yabancıya inerken aldığımız sorumluluktan sonra doğru bir karar aldığımızı görüyoruz.

2019'da U-18'de gümüş madalyamız var. Alperen Şengün de bu arkadaşlardan biriydi. Madalya amaçlı bir yönetim olsaydık Alperen'i U-20 turnuvasında oynatabilirdik. Ama biz onu bir an önce A Milli Takım'a adapte etmek istedik.

En az eleştirilmesi gereken federasyon biziz. Özellikle son 30 yılda, TBF'nin elinde kaç tane tesis var biliyor musunuz? Yalnızca 2010'da devletimizin yaptığı Ankara Spor Salonu.Bu durum ne kadar acı biliyor musun? Tesis anlamında Abdi İpekçi üzerinden bizi eleştirmeleri üzüyor. İnsanların gerçeği bilmesi lazım. Abdi İpekçi Salonu'nun çatısı hayati bir risk taşıyordu. Bizden önceki federasyon bunu sümen altı etmiş. Abdi İpekçi Spor Salonu yıkılırken, Sinan Erdem Spor Salonu'nu bünyemize kattık. Bu süreçte birçok mimarla görüştük. Geldiğimiz noktada çok şükür temelini atıp, Türk spor tarihine kazandırılmamış bir tesis kazandıracağız. 18 ay içerisinde tamamlanmasını istiyoruz.

Önümüzdeki süreçte tüm maçların açık kanalda ve kanallarda olmasını spor bakanımıza sunduk. Bize destek vereceğini söyledi.

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