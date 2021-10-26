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BASKETBOL

FIBA'dan Ufuk Sarıca'ya 2 maç ceza

FIBA’dan Sarıca’ya şok ceza
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.10.2021

FIBA, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'ya flaş bir kararla 2 maç ceza verdi. Alınan kararın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin Rusya'da düzenlenen 8'li finallerde yaşanan gelişmelerden dolayı olduğu öğrenildi.

FIBA, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'ya geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin Rusya'da düzenlenen 8'li final maçları sonrası gecikmeli olarak 2 maç ceza kesti. Ufuk Sarıca'nın geçen sezondan aldığı ceza sebebiyle FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 maçta takımın başında olamayacağı açıklandı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon mayıs ayında Rusya'da düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final müsabakalarının ardından antrenör Ufuk Sarıca'ya verilen cezanın kulübe geç tebliğ edildiği bildirildi.

Sarıca'nın ilk 2 haftası geride kalan FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bu akşam Baxi Manresa'yla İzmir'de yapılacak liderlik mücadelesi dahil 2 maçta takımın başında olamayacağı belirtilerek, "Aldığımız bu ceza sonrası gerek cezanın ağırlığı gerekse de tarafımıza tebliğ edilmesinde yaşanan gecikme ve aksaklıklardan kaynaklanan hukuki haklarımızı kullanıp, ilgili yönetmelikler çerçevesinde yasal sürecin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi. B Grubu'nda ilk 2 maçını kayıpsız geçen Karşıyaka, grupta bugün Manresa'yı konuk ettikten sonra 4'üncü hafta rakibiyle 9 Kasım Salı günü İspanya'da karşılaşacak.



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