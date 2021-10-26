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BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Barcelona | CANLI

Fenerbahçe Beko - Barcelona | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 Giriş Tarihi: 26.10.2021

THY Avrupa Ligi'nde son haftayı Real Madrid'e karşı tek sayıyla kaybeden Fenerbahçe Beko, başka bir İspanyol devi Barcelona ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Salonu'nda lider Barcelona'yı konuk ediyor. Son 2 sezonda 4 kez karşılaştığı rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamayan Kanarya, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY Avrupa Ligi'nde son haftayı Real Madrid'e karşı tek sayıyla kaybeden Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda lider Barcelona'yı ağıırlıyor. Saat 20.45'te başlayan bu önemli karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanıyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

1. Çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 12-6 Barcelona

Son 2 sezonda 4 kez karşılaştığı rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamayan Kanarya, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. F.Bahçe'de bu sezon 12.4 sayı ortalamasıyla De Colo'yu Booker 10.2, Vesely de 9.6 ile takip ediyor. Verimlilik puanında da De Colo 16.8 ile ilk sırada yer alıyor.

"BU KEZ KAZANAN OLACAĞIZ"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Barcelona maçı öncesi kısa ve net konuştu. Madrid karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını belirten Sırp hoca, "Bu kez taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. İşimiz kolay olmadığını biliyoruz ama yavaş yavaş istediklerimizi sahaya yansıtıyoruz. Bu maç da bizim için çok önemli bir eşik" diye konuştu.

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