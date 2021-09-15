15 Eylül 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Ergin Ataman'dan Galatasaray itirafı!

Ergin Ataman’dan G.Saray itirafı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Ataman, yıllar önce Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın kendisine futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağını sorduğunu ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kulübün Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ATAMAN'IN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI:

6-7 sene önce Ünal Aysal bana Galatasaray futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu. 1-2 senelik eğitimden sonra yapabilirim demiştim. Bu tekliften birkaç ay sonra başkanlığı bırakmıştı. Böyle bir görüşmemiz oldu.

"MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA TÜRK HOCA OLMALI"

Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı. Ümit Milli Takım'dan bir hocanın A Milli Takım'ın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre.

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