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BASKETBOL

Son dakika spor haberi: John Wall Houston Rockets'tan ayrılıyor

John Wall Rockets’tan ayrılıyor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen yıldız basketbolcu John Wall'un takımdan takas yoluyla ayrılmak için Rockets ile fikir birliğine vardığı öğrenildi.

NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen ünlü basketbolcu John Wall, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Bu sezon takıma hiçbir maçta yer almayacağı bildirilen Wall'un, Rockets ile karşılıklı olarak yolların ayrı oldığı üzerine fikir birliğine vardıkları belirtildi.

Wall'un 2 yıl 91.7 milyon dolarlık kontratı için herhangi bir ödeme ve serbest bırakma planı olmadığı kaydedildi. Planın, Wall'un Rockets ekibi antrenman kampına başladığı dönemde takıma varlığını sürdürmesi olduğu söylendi.

NBA'deki 12. sezonuna girecek olan Wall, 2020/2021 sezonunda Houston Rockets formasıyla oynadığı 40 maçta 20.6 sayı, 3.2 ribaund, 6.9 asist ve 1.1 top çalma istatistikleriyle oynadı.

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