PAOK mateco 81-74 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 3. karşılaşmasında Yunan kulübü PAOK mateco'ya 81-74 kaybetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 3. maçında Yunan kulübü PAOK mateco'ya 81-74 yenildi.
Selanik kentindeki PAOK Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Galatasaray'ın 24-12'lik üstünlüğüyle geçildi ancak ev sahibi ekip, 2. periyotta farkı 3 sayıya (33-36) indirdi.
Etkili oyununu sürdüren PAOK mateco, 3. çeyrek sonunda 55-53 öne geçti ve sahadan da 81-74 galip ayrıldı.
PAOK'ta Griffin 13 sayı, 5 asist, Jones 12 sayı, 11 ribauntla oynadı. Galatasaray'da Akoon-Purcell 21 sayı, 7 ribaunt, Blackshear da 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
Galatasaray Nef gruptaki ilk mağlubiyetini yaşarken, PAOK mateco ise ilk galibiyetini aldı.
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