26 Ekim 2021, Salı
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Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY Avrupa Ligi'nde 6. haftada Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda Barcelona'yı konuk etti. Zorlu maçta sarı lacivertliler, İspanyol ekibine 74-76 mağlup oldu. Bu sonuçla Kanarya, 4. yenilgisini alırken, Barça 6'da 6 yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
THY Avrupa Ligi'nde 6. haftada Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda Barcelona'yı ağırladı. Zorlu mücadele Ülker Salonu'nda oynandı. Çekişmeli maçta Kanarya, İspanyol temsilcisine son topta yediği basketle 74-76 mağlup oldu. Bu sonuçla Kanarya, 4. yenilgisini alırken, Barça 6'da 6 yaptı.
ÇEYREK SONUÇLARI:
1. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 20-15 Barcelona
2. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 29-35 Barcelona
3. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 48-49 Barcelona
4. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona
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