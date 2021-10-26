26 Ekim 2021, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kanarya Barça’ya son topta mağlup!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 Giriş Tarihi: 26.10.2021

THY Avrupa Ligi'nde 6. haftada Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda Barcelona'yı konuk etti. Zorlu maçta sarı lacivertliler, İspanyol ekibine 74-76 mağlup oldu. Bu sonuçla Kanarya, 4. yenilgisini alırken, Barça 6'da 6 yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY Avrupa Ligi'nde 6. haftada Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda Barcelona'yı ağırladı. Zorlu mücadele Ülker Salonu'nda oynandı. Çekişmeli maçta Kanarya, İspanyol temsilcisine son topta yediği basketle 74-76 mağlup oldu. Bu sonuçla Kanarya, 4. yenilgisini alırken, Barça 6'da 6 yaptı.

ÇEYREK SONUÇLARI:

1. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 20-15 Barcelona

2. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 29-35 Barcelona

3. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 48-49 Barcelona

4. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona

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