NBA'de Chicago Bulls'tan harika başlangıç! 25 yıl sonra...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls ile Toronto Raptors karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bulls 111-108 yendi ve 4'te 4 yaptı. Bu sonuçla birlikte Chicago Bulls 25 yıl sonra en iyi başlangıcına imza attı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Bulls, Raptors'ı üç sayı farkla mağlup ederek sezonun 4. maçından da galip ayrıldı ve Michael Jordan'ın forma giydiği 1996-1997'den bu yana en iyi sezon başlangıcına imza attı.
Konuk ekip Bulls'ta DeMar DeRozan, eski takımı Raptors'a karşı 26 sayı, 6 asist, 4 ribauntluk performans sergiledi. Zach LaVine 22, Nikola Vucevic 17, Lonzo Ball 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Raptors'ta OG Anunoby 22, Gary Trent Jr 18, Fred VanVleet 15 sayı kaydetti.
CEDİ OSMAN VE ÖMER FARUK YURTSEVEN'İN TAKIMLARI GALİP GELDİ
Milli basketbolculardan Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Miami Heat, günü galibiyetle tamamladı.
Cavaliers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 99-87 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Mücadelede 11 dakika 27 saniye görev yapan Cedi Osman, 2 ribaunt, 1 asist üretti.
Ömer Faruk Yurtseven ise Heat'in Orlando Magic karşısında 107-90 kazanarak ikinci galibiyetine ulaştığı karşılaşmada bir dakika 38 saniye süre aldı.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 129-140 (Uzatmada)
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 109-119
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 122-104
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 104-90
Miami Heat-Orlando Magic: 107-90
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 108-111
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 98-107
Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 87-99
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 116-86
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